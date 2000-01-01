ОУФд-01 «Солнышко» облучатель ультрафиолетовый

ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать пользоваться медицинским прибором, необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемым к медицинскому прибору руководством по эксплуатации, а также проконсультироваться у своего лечащего врача на предмет возможных противопоказаний и методики проведения процедуры. В случае применения прибора детям от 3-14 лет время процедуры необходимо уменьшить в два раза. При повышенной температуре УФО не проводится. Все процедуры локального УФО проводятся с помощью тубусов, процедуры местного УФО проводятся без тубусов и со снятой заслонкой.

НЕКОТОРЫЕ ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ МЕСТНОГО (ЛОКАЛЬНОГО) УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ.

Грипп

В период эпидемии гриппа с профилактической целью проводят облучение через тубусы слизистой оболочки носа и задней стенки глотки. Каждый носовой проход облучается в течение 1 минуты с ежедневным повышением на 1 минуту до 3 минут посредством тубуса диаметром 5 мм, тубус вводится на глубину 1 см. Задняя стенка глотки облучается поочередно с левой и правой стороны, каждая сторона по 1 минуте с ежедневным повышением на 1 минуту до 3 минут посредством тубуса с выходным отверстием под углом 60⁰, тубус вводится на глубину 5 см. Курс 5-6 процедур.

В период разгара заболевания облучения не проводят. В период обратного развития заболевания (или в период выздоровления) с целью предупреждения развития осложнений (присоединения вторичной инфекции) выполняют УФО слизистой носа и глотки по аналогичной методике, осуществляемой с профилактической целью.

Острые респираторные заболевания

В первые дни заболевания выполняют УФО слизистой носа и глотки по схеме лечения гриппа, так же грудной клетки задней (межлопаточной) поверхности и передней (область грудины, трахеи) через перфорированный локализатор.

Для изготовления, перфорированного локализатора необходимо взять медицинскую клеенку размером 40x40 см и перфорировать ее отверстиями 1,0 – 1,5 см. Доза облучения с расстояния 25 см 10 минут. На следующий день локализатор сдвигают и облучают новые участки кожных покровов той же дозой. Всего на курс лечения назначают 5-6 процедур.

Острый ринит

В начальный период заболевания проводят УФО подошвенных поверхностей стоп. Доза с расстояния 25 см по 10-15 мин в течение 3-4 дней.

В стадии затухания экссудативных явлений в слизистой оболочке носа (окончание ринореи) для предупреждения присоединения вторичной инфекции и развития осложнений в виде гайморита, отита и др., назначают УФО слизистой оболочки носа и глотки. Каждый носовой проход облучается в течение 1 минуты с ежедневным повышением на 1 минуту до 3 минут посредством тубуса диаметром 5 мм, тубус вводится на глубину 1 см. Задняя стенка глотки облучается поочередно с левой и правой стороны, каждая сторона по 1 минуте с ежедневным повышением до 3 минут посредством тубуса с выходным отверстием под углом 60⁰, тубус вводится на глубину 5 см. Курс 5-6 процедур.

Острое воспаление околоносовых пазух (фронтит, гайморит)

После выполнения диагностических и лечебных пункций и промывания пазух назначают УФО слизистой оболочки носовых ходов по методике острого ринита. Дополнительно рекомендуется облучение кожи лица с расстояния 25см в месте поражения, предварительно защитив глаза с помощью специальных очков, время процедуры 5 минут. Курс 5-6 процедур .

Острый наружный отит

Заболевание развивается как осложнение острого респираторного заболевания, острого ринита. Назначают УФО слизистой оболочки задней стенки глотки, носовых ходов. Каждый носовой проход облучается в течение 1 минуты с ежедневным на 1 минуту повышением до 3 минут посредством тубуса диаметром 5 мм, тубус вводится на глубину 1 см. Задняя стенка глотки облучается поочередно с левой и правой стороны, каждая сторона по 1 минуте с ежедневным повышением на 1 минуту до 3 минут посредством тубуса с выходным отверстием под углом 60⁰, тубус вводится на глубину 5 см. Курс 5-6 процедур. Одновременно проводят облучение через тубус 5мм или 15мм наружного слухового прохода, тубус вводят на глубину до 1 см. Время процедуры – 5 минут. Курс облучения 5-6 процедур.

Острый фарингит, ларингит, трахеит

Проводят УФО передней поверхности грудной клетки в области передней поверхности шеи и верхней половины грудины, задней поверхности шеи. Время облучения с расстояния 25 см от 5-8 минут. Одновременно проводят облучение задней стенки глотки поочередно с левой и правой стороны, каждая сторона по 1 минуте ежедневным повышением на 1 минуту до 3 минут посредством тубуса с выходным отверстием под углом 60⁰, тубус вводится на глубину 5 см. Курс 5-6 процедур.

Острый бронхит

УФО назначают с первого дня заболевания. Облучают переднюю поверхность грудной клетки в области передней поверхности шеи и верхней половины грудины и межлопаточную область через перфорированный локализатор, который ежедневно смещают на необлученные зоны кожных покровов. Продолжительность облучений с расстояния 25 см 10 минут. Курс облучения 5-6 процедур.

Бронхиальная астма

УФО проводят по двум методикам. Первая согласна методике лечения при остром бронхите. Согласно второй методике грудную клетку делят на 8 участков: первый, второй, третий, четвёртый – облучают заднюю поверхность грудной клетки; пятое, шестое – боковые поверхности грудной клетки; седьмое, восьмое – переднюю поверхность грудной клетки справа. Ежедневно облучают по 1 участку. Доза с расстояния 25 см 10 минут в течение одной процедуры. Курс 10 процедур.

Хронический тонзиллит

УФО небных миндалин проводится посредством тубуса с выходным отверстием под углом 60⁰. Эффективность лечения зависит от правильной методики выполнения процедуры УФ терапии. Процедуру проводят при широко открытом рте и прижатом языке к дну полости рта, при этом хорошо должны быть видны небные миндалины. Тубус облучателя срезом в сторону миндалины вводят в полость рта на расстояние 2-3 см от поверхности зубов. Луч УФ излучения строго направляют на облучаемую миндалину. Больной может самостоятельно проводить облучение, контролируя правильность выполнения процедуры с помощью зеркала. После облучения одной миндалины, по той же методике проводят облучение другой. Начинают облучение каждой миндалины с 1 минуты, через 1-2 дня увеличивая дозу облучения на 1 минуту до 3 минут. Курс лечения 5-6 процедур.

Эффективность лечения значительно возрастает, если в комплекс лечения включаются промывание лакун от некротических масс. Промывание выполняют перед УФО миндалин.

По той же методике проводят промывание миндаликовой ниши после тонзилэктомии.

Вульгарные угри

УФО проводится по очереди: первый день лицо, второй- передняя поверхность грудной клетки, третий день – лопаточная область спины. Цикл повторяется 8-10 раз. Облучение проводится с расстояния 25 см, продолжительность облучения 10-15 мин.

Хронический пародонтоз, острый пародонтит

УФО слизистой оболочки десен проводят через тубус диаметром 15 мм. В зоне облучения слизистой десны губа, щека отводятся в сторону шпателем (ложкой в домашних условиях) чтобы луч УФ излучения падал на слизистую оболочку десны. Медленно перемещая тубус облучаем все слизистые оболочки десен верхней и нижней челюсти. Продолжительность облучения в течение одной процедуры равняется 10 мин. Курс облучения 6-8 процедур.

Чистые раны

Все открытые раны (резаные, рвано-ушибленные и т.д.) являются инфицированными. Перед первичной хирургической обработкой рану и окружающие ее кожные покровы облучают в дозе 10 минут прибор на расстоянии 25см, процедуры проводятся в последующие дни перевязок, при снятии швов УФО повторяют в той же дозе.

Гнойные раны

После очищения гнойной раны от некротических тканей и гнойного налета, для стимуляции заживления (эпителизации) раны назначают УФО. В дни перевязки, после обработки раны (туалета раны) саму поверхность гнойной раны и края облучают УФ излучением. Облучение проводится на расстоянии 25 см от поверхности раны, продолжительность облучения 3 минуты. Через 1-2 дня продолжительность облучения увеличивают на 1 мин до 10 мин. Курс лечения 10-12 процедур.

Фурункул, карбункул, абсцесс

Облучение поражённого участка проводят с расстояния 25 см с захватом 3-4 см неповреждённой кожи по периметру. Время составляют 10 минут на туловище и конечностях, на лице – 5 минут. Курс лечения 4-5 процедур.

Рожистое воспаление

Облучают место поражения с обязательным захватом здоровой кожи на 4-8 см (в зависимости от локализации поражения). Расстояние излучателя от кожных покровов 25 см. Время процедуры 10 минут. Курс 2-6 облучений.

Ушибы мягких тканей

Облучение начинают с 10 минут на 2-е сутки после ушиба с расстояния 25 см, увеличивая дозировку каждую последующую процедуру на 1 минуту до 15 минут. Курс лечения 3-5 процедур.

Переломы костей

После наложения компрессионно-дистракционного аппарата Г. А. Илизарова, накостного или внутрикостного металлоостеосинтеза соединяющих костные отломки, на область перелома назначают УФО. Облучение проводится при наличии доступа к кожному покрову, т.е. в отсутствии гипсовой повязки. Процедуры начинают с 10 минут на 2-е сутки после перелома с расстояния 25 см, увеличивая дозировку каждую последующую процедуру на 1 минуту до 15 минут. Курс лечения 3-5 процедур. В более поздний период перелома костей (через 2 недели) в случае замедленного образования костной мозоли УФО назначают для нормализации фосфорно-кальциевого обмена, стимуляции образования костной мозоли. Проводят облучение всей конечности с двух сторон с расстояний 25см. Доза облучения 10-15 мин на каждую сторону. Курс 10-12 процедур.

Антирахитичное действие (профилактика рахита) нормализация фосфорнокальциевого обмена, образование витамина Д

В условиях заполярья, в районах с пониженной солнечной радиацией, индивидуально, при появлении признаков рахита может применяться УФО ребенка. Кварцевые горелки ДРТ 240 не обладают эритемобразующим действием. Для нормализации фосфорно-кальциевого обмена, образования витамина Д достаточно проводить минимальные дозы облучения по замедленной схеме.